 مراقبون: إيران تلعب دورًا من وراء الكواليس في الأزمة الخليجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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مراقبون: إيران تلعب دورًا من وراء الكواليس في الأزمة الخليجية

مراقبون: إيران تلعب دورًا من وراء الكواليس في الأزمة الخليجية
المناطق_يوسف المطيري

كشف مراقبون للشأن الإيراني والمنطقة لصحيفة “المناطق”، بأن الملالي في إيران يسعون لاستغلال الأزمة الخليجية التي تسببت فيها قطر لمصلحتهم، مشيرين إلى أن هؤلاء الملالي كمن يصب الزيت على النار لتأجيج الخلاف وزيادة الفرقة بين الدول العربية والخليجية على وجه الخصوص.

وقال هؤلاء المراقبين: “أن إيران لم تكن يوماً من الأيام طرفاً مسالماً لحل قضايا المنطقة، بل سعت على الدوام للتآمر على دول المنطقة، وتأسيس الأحزاب والمليشيات الطائفية لزيادة الفرقة بين دول المنطقة حتى يسهل لها مد نفوذها للهيمنة على المنطقة.

وفي هذا السياق، فقد أصدرت الحكومة الألمانية بيان حذرت فيه من السلوك الإيراني إزاء الأزمة العربية ـ القطرية، في إشارة إلى اتهام ملالي إيران بلعب دورًا من وراء الكواليس في الأزمة الخليجية، ودعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية طهران إلى تجنب التصعيد وصب الزيت على النار.

ورغم تلك الدعوات الغربية لإيران بعدم الانخراط في الأزمة العربية ـ القطرية، إلا أن ملالي إيران تجاهلوها واعترفوا رسميا يوم الأحد بإرسال شحنات غذائية إلى الدوحة، وهي التي وصفها مراقبون بأنها محاولة إيرانية للتكسب الاقتصادي وتصريف منتجاتها الفاسدة، التي لم تجد لها سوقا في المنطقة.

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