ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال شهر مايو الماضي للشهر الرابع على التوالي.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية في بيان اليوم أن حجم صادرات السيارات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 221237 سيارة، في حين زادت قيمتها بنسبة 3.6% إلى 3.51 مليار دولار.

كما ارتفعت الصادرات الكورية من السيارات الصديقة للبيئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 618.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 45475 سيارة.