الإخوان يستجدون طهران للعب في أزمة قطر بعد وضعهم في قوائم الإرهاب

لم يجد الإخوان المسلمون، مفرا لهم من وضعهم ضمن قوائم الإرهاب، بسبب الأزمة التي وضعتهم فيه قطر إلا حث إيران على إنقاذ ربيبهم النظام القطري من الأزمة التي وضع نفسه فيها، خاصة أن هناك علاقات قوية تربط بين التنظيم وإيراندأ قيادات إخوانية وحلفاء لهاء مغازلة النظام الإيراني، وإطلاق تصريحات من قبيل أن إيران تدعم تميم في محنته، وأنها ستكون البديل المناسب حال اشتد الحصار السياسي والاقتصادي عليه.

وفى هذا السياق قالت “آيات عرابي”، أحد حلفاء الإخوان في الخارج، إن الضغط التي تمارسه الدول العربية ضد قطر، سيدفع إلى تدخل إيران في المنطقة، وبشكل مدروس ومباشر، وهذا التدخل سيكون محدوداً في اماكن وجود الشيعة في الجزيرة العربية.

من جانبه قال “أنس حسن”، مؤسس “شبكة رصد الإخواني”، إن إيران من الدول التي ترفض القرارات التي اتخذتها دول عربية ضد قطر، مشيرًا إلى أن إيران قد تكون بديل جيد لقطر.

بدوره قال “عبد الرحمن عز”، أحد حلفاء الإخوان المقيمين في قطر، إن قائمة الاتهامات الموجهة لقطر من أجل المقاطعة الدبلوماسية معهم، قائلا: إيران والإخوان والحوثيين كل ذلك في قائمة الاتهامات الموجهة لقطر، مضيفاً أن هناك ملفات لابد أن تكون على طاولة التفاوض، مع قطر هو ملف العلاقات مع إيران، بجانب ملف الإخوان، وهما ما سيشغلان حيز كبير من الاهتمام خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قلل “عصام تليمة”، مدير مكتب “يوسف القرضاوى” السابق، من إمكانية حدوث مقاطعة لقطر، قائلا: موضوع مقاطعة قطر اقتصاديا وسياسيا وكله، سيظل هناك أمر يصعب تطبيقه في المقاطعة.

وحول مساعي الإخوان لوضع بديل لقطر بعد الأزمة التي يعاني منها النظام القطري، قال “خالد الزعفرانى”، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة بالفعل تسعى لتقريب النظام القطري مع الإيراني والتركي وجعلهما الحليفين للدوحة، بما يصب في مصلحة الجماعة.

من جانبها قالت “داليا زيادة”، منسقة حملة “اعتبار الإخوان منظمة إرهابية عالميا”، إن إيران لديها علاقات جيدة مع الإخوان رغم التنافر الإيدولوجي بينهم إلا أن الإخوان وإيران يد واحدة وأصحاب أجندة واحدة.