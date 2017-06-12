الحملة السعودية توزع 36 ألف وجبة إفطار الصائم على اللاجئين السوريين في تركيا والنازحين في سوريا

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا 36 ألف وجبة إفطار صائم على النازحين واللاجئين السوريين في تركيا والداخل السوري.

أوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة بلغت ضمن برنامجها الموسمي (ولك مثل أجره 5) المحطة الثالثة والخمسون بعد تنفيذها 12 محطة متتالية في معبري باب الهوى وباب السلامة ومنطقتي الريحانية وأنطاكيا التركية حيث تم توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم تحتوي على المواد الغذائية التي يحتاجها اللاجئين السوريين.

وأضاف أن مكتب الحملة السعودية في تركيا يقوم بالتنسيق مع الحكومة التركية بتخصيص حصص وجبات إفطار الصائم للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين على المناطق الحدودية التركية السورية والمدن التركية وذلك بشكل يومي بهدف إيصال المساعدات الغذائية في هذا الشهر إلى أغلب المحتاجين في المخيمات الحدودية.

من جهته، أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة السعودية ستستمر طيلة أيام الشهر بتأمين أكبر قدر ممكن من الغذاء المناسب للاجئين السوريين سواء عن طريق وجبات الإفطار اليومية أو السلال الرمضانية.