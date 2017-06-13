العثور على مخبأ لهتلر في قارة أنتاركتيكا

أعلن الباحث الروسي فالنتين ديجتياريف عن “كشف جديد” وهو العثور على مخبأ وقبو محصن تحت الأرض وغواصات للزعيم النازي أدولف هتلر في قارة أنتاركتيكا وذلك أثناء تحليله صورا للأقمار الصناعية لقارة القطب الجنوبي.

وأكد الباحث، وهو من هواة اللاسلكي من مدينة نيجني تاجيل، أن الأمر يتعلق بكهف في منطقة تسمى أرض الملكة مود.

وذكر موقع صحيفة “برافدا” الروسية أن الباحث الروسي المهتم بدراسة اليوفولوجي أي علم الأجسام المضادة في مجال الأطباق الطائرة، أعرب عن يقينه من أن الكهف هو مدخل إلى “المحطة النهائية لهتلر”.

وقال ديجيتاريف إن الألمان استكشفوا المنطقة إبان الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث أرسل النازيون الكثير من الحمولة إلى القارة القطبية وتشمل سجناء معسكرات التعذيب.

يذكر أن علم اليوفولوجي هو علم الأجسام الغامضة وهو مجموعة من الموضوعات في مجال الأطباق الطائرة والنشاطات المقترنة بها ودراسة التقارير والسجلات البصرية والأدلة المادية وغيرها من الظواهر المتعلقة بالأجسام الطائرة مجهولة الهوية.