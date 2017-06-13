تناول مشروبات الدايت أثناء الحمل يصيب الطفل بالبدانة

كشفت دراسة جديدة النقاب عن أن تناول المشروبات الدايت أثناء الحمل يضاعف من خطر إصابة الطفل بالبدانة.

وقال خبراء إن الأمهات الحوامل يتعين عليهن اختيار الماء بدلا من المشروبات المحلاة صناعيا لأن هذه المشروبات قد تؤثر على الجنين مما يمهد لمعاناته من مشكلات في الوزن في مراحل لاحقة من حياته.

ووجدت دراسة جديدة أن السيدات اللائي يعانين من سكر الحمل واللاتي يشربن العصائر المحلاة صناعيا يوميا يضاعفن من خطر إصابة أطفالهن بالبدانة في عمر السابعة.

وتعد هذه النتائج شديدة الأهمية: إذ أن ثلث الأطفال مصابون بالبدانة وهو ما قد يؤدي إلى إصابتهم بمشكلات في القلب عندما يتقدمون في العمر.

وأشارت الدراسة – التي أجراها المعهد الوطني البريطاني للصحة- إلى أن السيدات الحوامل يصبحن أكثر ميلا إلى شرب المزيد من الكميات بسبب زيادة حجم السائل الأمينوسي.

وعقدت خلال الدراسة مقارنة بين السيدات اللائي يشربن عصائر محلاة صناعيا ومن يتناولن المشروبات السكرية ومن يشربن المياه.

وخلصت النتائج إلى أن السيدات اللائي شربن المياه فقط قللن من خطر إصابة أطفالهن بالبدانة بنسبة 17 بالمائة.

بينما من شربن المشروبات الدايت كان أطفالهن أكثر عرضة بـ60 بالمائة لزيادة الوزن عند الولادة بعكس من شربن الماء فقط.