 إصابة أستاذ جامعي في كوريا الجنوبية إثر انفجار طرد مجهول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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إصابة أستاذ جامعي في كوريا الجنوبية إثر انفجار طرد مجهول

إصابة أستاذ جامعي في كوريا الجنوبية إثر انفجار طرد مجهول
المناطق_متابعات

ذكرت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن أستاذا جامعيا أصيب بجروح إثر انفجار طرد مجهول.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن الشرطة القول، إن الانفجار وقع صباح اليوم في مكتب الأستاذ الجامعي بمبنى كلية الهندسة في جامعة يونسيه غربي سول.
وأرسلت الشرطة فريق عمليات خاص إلى مكان الحادث وقامت بتطويق المكان، بحسب “يونهاب”.
وأوضحت يونهاب أن الأستاذ الجامعي – الذي تم تعريفه فقط باسمه العائلي كيم – تعرض لحروق طفيفة ونقل على الفور إلى مستشفى قريب.
وقال كيم للشرطة إنه وجد صندوقا في حقيبة تسوق معلقة على مقبض الباب، وأن الصندوق انفجر فجأة أثناء قيامه بفتحه، بحسب “يونهاب”.
وأوضحت الشرطة إنها تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث مما يثير احتمالات وقوع هجوم إرهابي.

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