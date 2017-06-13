 شبيحة الأسد يجوعون الشعب السوري ويستعدون لإرسال “4” آلاف بقرة حلوب إلى قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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شبيحة الأسد يجوعون الشعب السوري ويستعدون لإرسال “4” آلاف بقرة حلوب إلى قطر

شبيحة الأسد يجوعون الشعب السوري ويستعدون لإرسال “4” آلاف بقرة حلوب إلى قطر
المناطق-الرياض

الدخول في الأزمة القطرية واللعب على أوتارها تعتبر فرصة دسمة لإيران وحلفائها في المنطقة، وهذا ما قاد رجل الأعمال السوري “معتز الخياط” للدخول على خط الأزمة، بإعلانه استيراد “4000” بقرة حلوب من استراليا إلى قطر، في محاولة لفك ما أسماه الحصار الخليجي العربي عن قطر.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن رجل الأعمال السوري “معتز الخياط”، الذي قرر شراء الأبقار، لتعويض نقص الحليب في قطر أكد في تصريح له: “لقد حان الوقت للعمل في قطر”.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فسوف تحتاج عملية نقل الأبقار من استراليا إلى قطر ما يقارب “60” رحلة للخطوط الجوية القطرية.

الغريب من هذه الخطة أن إنشاء مشروع ألبان يستغرق مدة لا تقل عن سنتين لبناء الحضائر وتجهيز “المحالب”، إلا إذا كانت خطة المشروع بيع الحليب في أكياس على قارعة الطريق، ناهيك عن تكلفة الأعلاف وطريقة نقلها إلى قطر.

كما يأتي هذا الإعلان الغريب من قبل رجل الأعمال السوري، في ظل عدم مساهمته في فك الحصار عن “مضايا” السورية وغيرها من المحافظات السورية التي يعانيسكانها الجوع بسبب حصار شبيحة النظام السوري والمليشيات الإيرانية لها.

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