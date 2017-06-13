مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في حضرموت

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي مديرية حورة ووادي العين بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية، وبين مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي، أنه سيستفيد من المساعدات الغذائية أكثر من 18 ألف فرد.

ويأتي المشروع ضمن السلال الغذائية المخصصة لمحافظة حضرموت والبالغة 50 ألف سلة ويستفيد منها 300 ألف فرد.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ 17 على التوالي توزيع مشروع إفطار صائم في محافظة الضالع تستفيد منه جميع مديريات المحافظةـ ويستهدف المشروع توزيع وجبات الإفطار في مستشفيات النصر والسلام والسجن المركزي والجامع الكبير وعلى اللاجئين الصوماليين والنازحين وعابري السبيل.

ويأتي المشروع للتخفيف من معاناة أهالي الضالع في هذا الشهر الفضيل في ظل الوضع الإنساني الذي تشهده المحافظة، و في إطار الجهود الإنسانية التي ينفذها المركز تجاه الشعب اليمني في مختلف المجالات ومنها مشروع إفطار الصائم الذي يستفيد منه 234,000 شخص في ست محافظات يمنية هي عدن ، أبين ، لحج ، الضالع ، مأرب ، وتعز ، ويستهدف المشروع الفئات الأكثر احتياجًا.