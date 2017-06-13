 خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا
المناطق - وكالات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في جميع المجالات.
كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة والتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الكرملين في بيان صحفي أن الزعيمين الروسي والسعودي تبادلا الآراء حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطرقا إلى الوضع حول قطر الذي ازداد تأزما، ولا يساهم، للأسف، في تضافر الجهود المشتركة في سياق التسوية بسوريا، ومحاربة الخطر الإرهابي.

كما بحث الطرفان المسائل الملحة على جدول أعمال تطوير العلاقات الروسية السعودية الثنائية في مختلف المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الزيارة الأخيرة لولي ولي العهد محمد بن سلمان إلى موسكو. وفي هذا السياق، أكد بوتين والملك سلمان العزم المتبادل على تكثيف التعاون الثنائي.

كما اتفق الطرفان خلال المكالمة الهاتفية على استمرار الاتصالات على مختلف المستويات.

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