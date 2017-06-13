 11 مليون قيمة تبرعات محمد بن سلمان للسجناء بحملة “تفريج كربة” بثلاث مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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11 مليون قيمة تبرعات محمد بن سلمان للسجناء بحملة “تفريج كربة” بثلاث مناطق

11 مليون قيمة تبرعات محمد بن سلمان للسجناء بحملة “تفريج كربة” بثلاث مناطق
المناطق- عبدالعزيز ال مفرح

بلغ اجمالي ماتبرع به ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لحملة “تفريج كربة” والتي أنطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري 11 مليون ، منها 4 ملايين لسجناء الحدود الشمالية، و3 ملايين لسجناء عسير و4 ملايين لسجناء نجران.

وكانت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم قد بدأت في حملة “تفريج كربة” منذ بداية شهر رمضان ويستمر حتى آخره ، وتشمل كافة السجناء الدين في السجن العام وفي السجون العسكرية بكل منطقة.وتهدف الحملة للمّ شمل السجناء بأسرهم في الشهر المبارك، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي للنزلاء المتعثرين في سداد المطالبات المالية المترتبة بحقهم بموجب قرارات شرعية نهائية؛ لتسهيل إجراءات الإفراج عنهم.

الجدير بالذكر أن الحملة ستنطلق الليلة في جازان، حيث دعا علي بن موسى زعلة، رئيس لجنة “تراحم” بجازان، رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها إلى التفاعل مع الحملة، والمساهمة في تفريج كرب المساجين، ولمّ شملهم بأسرهم بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

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