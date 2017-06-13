 القوات السعودية تحبط هجوماً للحوثيين قبالة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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القوات السعودية تحبط هجوماً للحوثيين قبالة نجران

القوات السعودية تحبط هجوماً للحوثيين قبالة نجران
المناطق - الرياض

أحبطت  القوات السعودية أحبطت فجر الثلاثاء، عدة هجمات للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع  صالح في عدة محاور قبالة  نجران.

وأكدت مصادر عسكرية أن  القوات السعودية نجحت في إحباط الهجمات من خلال قصف مدفعياتها أوكار للحوثيين داخل مناطق جبلية، كما تعامل بعض الوحدات الخاصة السعودية باستهداف قناصين حوثيين، حاولوا التمركز قبالة مركزي “سقام والشرفة” ، فيما تمكن طيران  التحالف من قصف بعض الثكنات الحوثية، التي تعتبر مركزاً لانطلاق الحوثيين وتخزين عتادهم فيها.

وأشارت مصادر أنه قتل خلال عملية الإحباط ما لا يقل عن 20 عنصراً حوثي وفرار العشرات نحو قرى يمنيه متفرقة، مع تدمير 4 مركبات عسكرية كانت تقل الحوثيين نحو الحدود السعودية.

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