متحدث البنوك: السحب بواسطة الصراف الآلي عبر “مدى” مجانا

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أن الهدف من إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي للتعرفة البنكية هو تعزيز دورها في الشمول المالي، وحماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها.

وقال إن رسوم الخدمات الموضحة في التعرفة تمثل الحد الأقصى للرسوم، وأنه يحق للبنوك والمصارف تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم، بما يتناسب مع سياستها الداخلية، بحسب ما ورد في صحيفة “المدينة”.

وأشار حافظ إلى أن نسبة 3% في التعميم تتعلق بعمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانيـة، وذلك للمبالغ التي تزيد عن 5 آلاف ريال، ولا تتعلق بعمليات السحب بواسطة بطاقات الصراف الآلي عبر شبكة مدى، والتي أكد عليها التعميم على أنها مجانا.

جاء ذلك تعليقاً على الخبر المنشور بالجريدة أمس تحت عنوان: “إلزام عملاء البنوك بدفع 3% عند سحب أكثر من 5 آلاف، و30 ريالاً لنسيان الرقـم السري”

وقال إن مبلغ الـ30 ريالاً المفروضة كرسم على “نسيان الرقم السري” يتعلق بإعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي نتيجة لإدخال العميل للرقم السري الخاص بالبطاقة (3 مرات) ولا يتعلق بإصدار بطاقة الصراف الآلي لكل حساب، حيث إن إصدارها مجاناً.