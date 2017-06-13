أمانة الرياض تخصص “1050” عاملا لنظافة خيام الإفطار

تواصل الادارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض اهتمامها بنظافة خيام تفطير صائم بجوار الجوامع والمساجد حيث تشرف على ٦٥٠ موقعا مخصصة لذلك من خلال الكنس الالي واليدوي والالتقاط.

ذكر ذلك المهندس “نواف العضياني” مدير عام النظافة بأمانة منطقة الرياض واوضح ان الامانة خصصت “١٠٥٠” عاملا من اجل ذلك قبل وبعد الافطار لراحة الصائمين الذين يتناولون افطارهم في هذه الاماكن.

واشار العضياني الى انه تم تخصيص “250” مراقب للأشراف على سير العمل في هذه الخيام، ودعا الله ان يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الاعمال.