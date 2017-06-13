خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة تتصدر أعمال جلسة بلدي دومة الجندل الخامسة والعشرين

برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل؛ عقد المجلس البلدي جلسته العادية الخامسة والعشرين وبحضور أعضاء المجلس؛ وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1438/9/18في تمام الساعة الواحدة مساء في مقر المجلس، وقد استهل المجلس جدول أعماله بمناقشة القضايا والموضوعات التالية:

أولا: عرض ومناقشة الأدلة التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، والعمل بها، ودراستها، وتزويد الأمانة العامة للمجالس بنتائج هذه الدراسة.

ثانيا:عرض ومناقشة تخصيص بعض الأراضي لمواقع استثمارية، وقد وجه المجلس هذه المواقع لبلدية محافظة دومة الجندل لدراستها، وتزويد المجلس بهذه الدراسات.

ثالثا: عرض برنامج التحول البلدي، والمبادرات البلدية، وخطة البلدية في هذا التحول.

رابعا: عرض ومناقشة مقترح احتياجات وخدمات البلدية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد المجلس على أهمية توفير احتياجات ومتطلبات هذه الفئة، والتقيد بلائحة الاشتراطات الفنية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.( وقد عرض فيلم قصير يبين التعامل مع هذه الفئة، وآلية توفير احتياجات هذه الفئة).

خامسا: عرض ومناقشة مقترح لتطوير برنامج إبداع لموظفي البلدية، وقد أحال المجلس هذا المقترح للجنة التخطيط والتطوير بالمجلس لدراسته.

سادسا:عرض ومناقشة مقترح، الاستفادة من بعض المواقع غير المخصصة داخل حدود المحافظة، وقد أحيل هذا المقترح إلى بلدية محافظة دومة الجندل لإبداء مرئياتهم حياله.

سابعا:عرض ومناقشة مقترح مواطن بشأن زراعة أشجار الظل وإنشاء دورات مياه بجانب المركز الحضاري بالمحافظة خدمة للمواطنين والمقيمين، وقد أقر المجلس هذا المقترح.

سابعا: ناقش المجلس أهمية صيانة وتطوير منتزه لايجة البري.

وناقش المجلس موضوعات أخرى، واتخذ حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.