أمير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وأنهم مستقبله الواعد وعماده

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أهمية دور الشباب في بناء الوطن وأنهم مستقبله الواعد وعماده، نظراً لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية تعود بالنفع والفائدة على وطنهم وأنفسهم، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.

ونوه سموه خلال لقاءه الأسبوعي ” الاثنينية ” في قصر البريدة بمدينة الباحة أمس، الذي خصص لفئة الشباب بالمنطقة، بحضور أمين مجلس شباب منطقة الباحة الدكتور أحمد بن حسن الغامدي، وأعضاء مجلس شباب المنطقة ومجالس الشباب بالمحافظات ، بما يشهده الوطن من تطور مستمر في مختلف المجالات الذي جاء بفضل الله ثم بفضل وجهود أبناءه المخلصين، مشيراً إلى أنه سيعمل في هذا المنطقة بمشيئة الله على حل المعوقات التي قد تعترض الدور الحيوي للشباب ليقوموا بواجبهم تجاه وطنهم على أكمل وجه.

ووجه سموه خلال اللقاء بإعطاء الفرص للشباب بالدخول للعمل في منتزهات المنطقة وفي مختلف المواقع السياحية الأخرى، داعياً الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه المجالس المباركة.

بعد ذلك ألقى أمين مجلس شباب منطقة الباحة الدكتور أحمد الفقيه كلمة هنأ فيها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالثقة الملكة الكريمة بتعيينه أميراً لمنطقة الباحة، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود على ما قدمه من جهود وأعمال مميزة لخدمة المنطقة، ومنها مجلس شباب الباحة.

وأكد ما يمثله الوطن من مكانة ومنزلة في قلوب الجميع، الأمر الذي يحتم علينا شكر الله أولا، ثم الذود عن حمى الوطن من كل حاقد وحاسد، سائلاً الله أن يحفظ قائد مسيرة الوطن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يمده الله في عمره على الطاعة، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن ينصر جنودنا البواسل على أعداء هذا الوطن.

واستعرض الدكتور الفقيه مسيرة مجلس شباب الباحة، الذي أنشئ وفق رؤية واضحة ومحددة تمثلت في الريادة في رعاية شؤون الشباب وفق متطلبات وتحديات العصر لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في ضوء ما يحقق أهداف الدولة، وفي ظل بيئة محفزة، مشيراً إلى المنجزات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة.

وأضاف أن مجلس الشباب له طموحات كبيرة، وأهداف لا حدود لها، وهذه الأهداف لن تتحقق إلا بالدعم والمساندة من جميع الجهات ذات الصلة بالشباب، مثمناً لسمو أمير المنطقة دعوته الكريمة والالتقاء بشباب الباحة ودعمه لكل الجهود التي تحقق مصالح شباب المنطقة.

بدوره أبان أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الأمانة والبلديات التابعة لها هيأت العديد من المواقع المخصصة للشباب لممارسة أعمالهم وهواياتهم المختلف، حيث جهزت العديد من الملاعب الرياضية في جميع المحافظات، وبدأت في تنفيذ برنامج بسطتي واجهة منطقتي لتسليمه للشباب خلال الفترة القريبة، مؤكداً أنه سيتم مشاركة الشباب في اتخاذ القرار في التخطيط للمشاريع بالمنطقة.

بعد ذلك استمع سمو أمير منطقة الباحة لمداخلات الشباب وأراءهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث أجاب سموه على استفسارات الشباب، مؤكداً تقديم كل الدعم له لما فيه مصلحة الوطن وتحقيق تطلعاتهم.

كما شهد اللقاء عدد من مواهب الشباب في إلقاء القصائد الشعرية والانشادية نالت استحسان الحضور، فيما تسلم سموه هدية تذكارية مقدمة من شباب المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الامير خالد بن حسام بن سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن حسام بن سعود و وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .