2800 مشارك في مسابقة “تنمية المبرز” الرمضانية الإلكترونية بالتعاون مع نادي التميز

استقبلت إدارة المسابقة الإلكترونية الرمضانية المشتركة بين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمبرز ونادي التميز بمدرسة الإمام النووي التابع لمشروع الملك عبدالله للتطوير أكثر من 2800 طلب للمشاركة في المسابقة الإلكترونية وسط حراك اجتماعي كبير للمسابقة.

وقد احتوت المسابقة على العديد من الأسئلة المعرفية التي تساهم في توعية وتثقيف المجتمع وتعريف المجتمع بالبرامج والأنشطة التي تقوم عليها لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز وتضمن المسابقة العديد من الجوائز الكبرى ومنها (طقم ذهب، جوال، ثلاجة، شاشة، غسالة، مايكرويف) وأكثر من 30 جائزة أخرى.

من جانبه أكد المهندس عدنان بن عبدالله العفالق رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز أن هذه المسابقة تأتي ضمن حرص اللجنة على تعزيز أواصر التعاون مع الجهات الخيرية والاجتماعية في برامجها من خلال طرح برامج ومسابقات للمجتمع بكافة فئاته.

وبيّن المدير التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية الأستاذ عبدالمحسن السلطان على أهمية هذه هذه المبادرات التي تحقق التكامل بين اللجان الاجتماعية والمؤسسات التعليمية.

والجدير ذكره، ان اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز واحة التميز النسائي ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الأسر المنتجة ويُشار إلى إن اللجنة تعمل وفقاً لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في كافة المجالات وللعديد من الفئات العمرية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.