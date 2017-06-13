الصالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية

في عاشر ليالي فعالية ” من ينيرها ؟ ” ، و التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف ، حلَّ سعادة الدكتور / محمد الصالح ( عميد معهد البحوث و الدراسات و عمادة خدمة المجتمع بجامعة الجوف ) ضيفًا على فعالية ” من ينيرها ؟ ” .و في مستهل الفعالية رحَّب مساعد مدير عام توادّ للتنمية الأسرية للموارد البشرية و المالية الأستاذ / أحمد الكويكبي بضيف الفعالية مقدرًا له حضوره و تفاعله

مع الفعالية ، و تفضَّل بإلقاء نبذة تعريفية بتوادّ للتنمية الأسرية من خلال عرض سريع لتاريخ تواد ،ّ مع شرح موجز لأبرز مبادراتها و مشاريعها ، ملقيًا الضوء في آخر حديثه على مشروع أوقاف توادّ . عقب ذلك تفضَّل سعادة الدكتور / محمد الصالح بإلقاء كلمة بعنوان : ( تقدير الذات ) ، عرًّف في مطلعها بتقدير الذات و أنه نظرة الإنسان إلى نفسه ، منبهًا على أن أبرز الأسباب التي تحول بين الفرد و بين تقديره لذاته هي أسباب خارجية كالمقارنات الخاطئة ، و واصفًا علاجًا لمرض عدم تقدير الذات و هو العلاج النفسي الانفعالي و ذلك

من خلال الإيجابية في تعامل الناس فيما بينهم ، ثم عقدت حلقة نقاش في جميع ما تقدَّم

.و في ختام الفعالية قدَّم عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / تركي السند هدية تذكارية لضيف الفعالية ، مقدرًا له تفاعله مع الفعالية

، و سائلًا المولى أن يكلل مساعي الجميع بالتوفيق و القبول .