 الصالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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الصالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية

الصالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية
المناطق - محمد الحسن

في عاشر ليالي فعالية ” من ينيرها ؟ ” ، و التي تنفذها جمعية توادّ للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف ، حلَّ سعادة الدكتور / محمد الصالح ( عميد معهد البحوث و الدراسات و عمادة خدمة المجتمع بجامعة الجوف ) ضيفًا على فعالية ” من ينيرها ؟ ” .و في مستهل الفعالية رحَّب مساعد مدير عام توادّ للتنمية الأسرية للموارد البشرية و المالية الأستاذ / أحمد الكويكبي بضيف الفعالية مقدرًا له حضوره و تفاعله
مع الفعالية ، و تفضَّل بإلقاء نبذة تعريفية بتوادّ للتنمية الأسرية من خلال عرض سريع لتاريخ تواد ،ّ مع شرح موجز لأبرز مبادراتها و مشاريعها ، ملقيًا الضوء في آخر حديثه على مشروع أوقاف توادّ . عقب ذلك تفضَّل سعادة الدكتور / محمد الصالح بإلقاء كلمة بعنوان : ( تقدير الذات ) ، عرًّف في مطلعها بتقدير الذات و أنه نظرة الإنسان إلى نفسه ، منبهًا على أن أبرز الأسباب التي تحول بين الفرد و بين تقديره لذاته هي أسباب خارجية كالمقارنات الخاطئة ، و واصفًا علاجًا لمرض عدم تقدير الذات و هو العلاج النفسي الانفعالي و ذلك
من خلال الإيجابية في تعامل الناس فيما بينهم ، ثم عقدت حلقة نقاش في جميع ما تقدَّم
.و في ختام الفعالية قدَّم عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / تركي السند هدية تذكارية لضيف الفعالية ، مقدرًا له تفاعله مع الفعالية
، و سائلًا المولى أن يكلل مساعي الجميع بالتوفيق و القبول .

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