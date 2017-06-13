 شرطة الجوف تحذر من أصحاب المعرفات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة الجوف تحذر من أصحاب المعرفات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي

شرطة الجوف تحذر من أصحاب المعرفات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي
المناطق - محمد الحسن

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن شرطة الجوف أصدرت بيان موجه للمواطن و المقيم وجاء نصه انه كثرت بالآونة الاخيرة بمواقع التواصل الاجتماعي انتحال شخصيات اعتبارية حيث يقومون بطلب تحويل مبالغ مالية عبر شركات الصرافة لخارج المملكة لغرض توصيلها للفقراء والمحتاجين من النازحين السوريين وغيرهم وان كل تلك الحسابات غير صحيحه وتهدف الى النصب والاحتيال .
وشرطة الجوف تطلب من  الجميع اخذ الحيطة والحذر عند التواصل مع تلك الحسابات ، وبالإمكان تقديم التبرعات عبر القنوات الرسمية المعروفة والجمعيات الخيرية المصرح لها لذا وجب التنبيه والله الموفق .

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