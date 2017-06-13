مدير تعليم الرياض يؤكد على رفع جاهزية الاستعداد للعام الدراسي القادم

أوصت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨-١٤٣٩هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بإجراء وتحديث المسح الالكتروني لأعداد المعلمين والمعلمات ومطابقته مع الواقع وأكدت التوصية على تسديد العجز في حال وجوده من رواد النشاط وأمناء المصادر وفق التعاميم والتنظيمات الصادرة بهذا الخصوص .

ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع “خلال ترؤوسه لاجتماع اللجنة كافة الإدارات المعنية برفع الجاهزية للدرجات القصوى لتحقيق أعلى درجات الاستعداد لتهيئة البيئة التعليمية بكافة عناصرها المختلفة من مبانٍ وتجهيزات وكوادر بشرية ومادية.

كما أكد المانع على تزويد اللجنة في اجتماعها القادم بتقارير مفصلة من كافة الإدارات المعنية عن خطة الاستعداد وما تم الوصول إليه وآلية التنفيذ المقترحة.