 مدير تعليم الرياض يؤكد على رفع جاهزية الاستعداد للعام الدراسي القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير تعليم الرياض يؤكد على رفع جاهزية الاستعداد للعام الدراسي القادم شرطة الجوف تحذر من أصحاب المعرفات الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي الصالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الاسرية 2800 مشارك في مسابقة “تنمية المبرز” الرمضانية الإلكترونية بالتعاون مع نادي التميز أمير نجران لرئيس هيئة الأمر بالمعروف الجديد: أوصيكم بصون الوحدة الوطنية.. بث التسامح.. نبذ الفرقة والعنصرية أمير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن وأنهم مستقبله الواعد وعماده خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة تتصدر أعمال جلسة بلدي دومة الجندل الخامسة والعشرين أمانة الرياض تخصص “1050” عاملا لنظافة خيام الإفطار الأمير سعود بن نايف يكرم تعليم الأحساء لجائزة فرع الجهات الحكومية للسائق المثالي الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن التسجيل الموحد للكليات والمعاهد للعام الدراسي 1438 هـ/1439ه الأمير سعود بن نايف يشيد بصندوق المناسبات بغرفة الشرقية محافظ الخبر المكلف ومفتى الشرقية يستطلعون سير العمل بمخيم سراج الدعوي السادس

مدير تعليم الرياض يؤكد على رفع جاهزية الاستعداد للعام الدراسي القادم

مدير تعليم الرياض يؤكد على رفع جاهزية الاستعداد للعام الدراسي القادم
المناطق - الرياض
أوصت لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨-١٤٣٩هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بإجراء وتحديث المسح الالكتروني لأعداد المعلمين والمعلمات ومطابقته مع الواقع وأكدت التوصية على تسديد العجز في حال وجوده من رواد النشاط وأمناء المصادر وفق التعاميم والتنظيمات الصادرة بهذا الخصوص .
ووجه  المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع “خلال ترؤوسه لاجتماع اللجنة كافة الإدارات المعنية برفع الجاهزية للدرجات القصوى لتحقيق أعلى درجات الاستعداد لتهيئة البيئة التعليمية بكافة عناصرها المختلفة من مبانٍ وتجهيزات وكوادر بشرية ومادية.
كما أكد المانع على تزويد اللجنة في اجتماعها القادم بتقارير مفصلة من كافة الإدارات المعنية عن خطة الاستعداد وما تم الوصول إليه وآلية التنفيذ المقترحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>