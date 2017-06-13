أمين نجران يناقش سير العمل في عددا من مشاريع الطرق والسيول ومباني الخدمات

ناقش أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق سير العمل في عددا من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها؛ وذلك خلال اجتماعه بوكالة التعمير والمشاريع وعدد من المقاولين والمهندسين المشرفين على متابعة المشاريع.وأكد الشفق على أهمية تطبيق الجودة في التنفيذ وفق المواصفات الفنية للمشاريع، والرفع أولا بأول عن اية ملاحظات؛ وزيادة الزيارات الميدانية؛ مطالباً المقاولين المنفذين بمضاعفة الجهد والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل انه جرى خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ، حيث تم استعراض مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في حي رير، وحي القعصوم، وحي الجربة وحي الحضن بالإضافة إلى المشاريع المنتهية في كل من شارع أبو بكر الصديق وحي ال ضاعن وحي أبا السعود وشارع الملك خالد؛ كما تم استعراض مشروع السيول الجاري تنفيذه بطريق الأمير نايف؛ ومشروع الطرق الواقعة شرق مدينة نجران في كل من مخطط الجامعة ومخطط ” ج ” و مخطط ” د ”وأبان آل فاضل انه جرى خلال الاجتماع الاطلاع على سير العمل في مشروع مباني الخدمات الواقعة في حي النهضة وحي الفهد وحي أبا السعود والشرفة والتي لا يزال العمل جاري بها.

وفي ختام الاجتماع نوه الشفق باهتمامات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز؛ في متابعة كافة المشاريع وحرص سموهما على إنجازها بأسرع وقت وبأعلى جودة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء