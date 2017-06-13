 مقيم فلسطيني يناشد ولي العهد بعلاج زوجته بمستشفيات متخصصة بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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مقيم فلسطيني يناشد ولي العهد بعلاج زوجته بمستشفيات متخصصة بالرياض

مقيم فلسطيني يناشد ولي العهد بعلاج زوجته بمستشفيات متخصصة بالرياض
المناطق - الرياض

ناشد المقيم “حسن دحلان” فلسطيني الجنسية مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن نايف بمساعدته في نقل زوجته ” عطاف دحلان” إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بالرياض .. وذلك بعد أن ساءت حالة زوجته بسبب تعذر علاجها بحجة عدم اهليتها للعلاج ..
وذكر إن زوجته تعاني من عدة جلطات دماغية مما ادخلها في غيبوبة كاملة وإصابتها بالفشل الكلوي وتسمم في الدم ، وترقد حاليا بالعناية المركزة بمستشفى الملك خالد بالمجمعة.
وبين المقيم الفلسطيني انه يقيم بالمملكة منذ ٣٨عام، وعمل بوزارة الصحة لمدة ٣٣ عام.

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