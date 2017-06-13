رونالدو متهم بـ4 جرائم في إسبانيا

أعلن مكتب المدعي العام في مدريد، اليوم، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهم بالتهرب من دفع مبلغ 14.7 مليون يورو لمصلحة الضرائب، من خلال شركات في جزر العذراء البريطانية وإيرلندا.

وجاء في بيان للمدعي العام، أن نجم ريال مدريد المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم أربع مرات، متهم بأربع جرائم من قبل الخزانة العامة الإسبانية بين عامي 2011 و2014، تنطوي على غش ضريبي بمبلغ 14.789.987 يورو (16.5 مليون دولار).

وورد اسم رونالدو في وقت سابق، في تقارير “فوتبول ليكس”، التي كشفت في 2016، وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم، شملت العديد من اللاعبين والمدربين في أوروبا.

ونفى المهاجم البرتغالي مرارا وتكرارا تهربه من دفع الضرائب، ونشر أواخر العام الماضي، كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو، يوجد حاليا في معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس القارات، التي ستنطلق منافساتها في روسيا، السبت المقبل.