 أمير الباحة يجتمع بأمين المنطقة ورؤساء البلديات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يجتمع بأمين المنطقة ورؤساء البلديات

أمير الباحة يجتمع بأمين المنطقة ورؤساء البلديات
المناطق-عبدالرحمن سفر
 شدد صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على ضرورة الاستعداد الكامل لموسم الصيف ولعيدي الفطر والأضحى لهذا العام ، وإظهار المنطقة بالمظهر اللائق والجميل، مطالباً سموه بالاهتمام بتحسين وتجميل مدن ومراكز المنطقة وتشجيرها والاعتماد على الأشجار والنبات المحلية في المنطقة.
 وأكد سموه خلال اجتماعه في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، بأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، ووكلاء الأمين ورؤساء البلديات بالمنطقة ، بتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين، والعمل على سرعة إنهاء إجراءاتهم وحل مشاكلهم مع البلديات أن وجدت بما يحقق الصالح العام .
 ولفت سمو أمير الباحة الانتباه إلى أهمية إنجاز المشروعات البلدية وفق الموصفات والجودة المطلوبة ليتم الاستفادة منها لخدمة الوطن والمواطن ، مرحباً سموه بجميع زوار ومصطافي المنطقة ، مؤكداً بأن الجميع في المنطقة سيعملون على تلبية كل ما يحقق الراحة والرفاهية للسياح وقضاء وقت أطول في ربوع منطقة الباحة .
 ثم استعرض أمين الباحة عدة تقارير مصورة عن آخر استعدادات الأمانة والبلديات التابعة لها في المنطقة لموسم الصيف وعيد الفطر المبارك ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله لمسئولي القطاع البلدي في المنطقة وتوجيهاته السديدة للارتقاء بمستوى الأداء في الخدمات والمشاريع المقدمة.
 وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور والموضوعات المتعلقة بالاستعداد لصيف هذه العام وللاحتفال بعيد الفطر المبارك ، إلى جانب بحث جملة من الأمور عن الخدمات البلدية.

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