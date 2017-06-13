الزميلة الدوسري تقيم مائدة لإفطار المسنين بدار الرعاية بالدمام

نظمت الزميلة منال الدوسري مراسلة صحيفة المناطق وجوال المنطقة الشرقية مع ناشطين وناشطات مواقع التواصل الإجتماعي بالدمام مبادرة إفطار دار المسنين بالشراكة مع دار الرعاية وذلك انسجاماً مع روح المحبة والتكافل التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف،وفي أجواء رمضانية مبهجة و تناول مائدة افطار رمضانية جماعية مع المسنين بهدف تعزيز القيم الإنسانية ، وتم وتبادل بعد الإفطار الحديث في مجلس الرمضاني عن واقع هذا الشهر خلال الماضي والحاضر . وعقد بعض المسابقات في التراث الشعبي للمسنين وظهر الحماس واضحاً على المسنين،ووزعت الجوائز على جميع المسنين جوائز قيمة أسعدتهم ورسمت الابتسامة على وجوههم.

وفي نهاية اللقاء،توجه المسنون لشكر الناشطين والناشطات،معبرين على امتنانهم لهم على هذا اللقاء الرمضاني المميز الذي قضوه في صحبتهم. والشكر والامتنان تصل الى الرعاة على مساهمتهم في نجاح اللقاء وهم:الجهات الداعمة لمبادرة (منال المجتمع ) مطاعم البندر،وقف بر الوالدين الإلكتروني / بنك سويت،مطبخ رقيه وسبيكة ،سلمي كتشن / دلة الفارس ،حلا معديات ،شكولاتة ليتشي ,قرقيعان بنك سويت ،ماي كتشين بالاضافة الى فريق واصب التطوعي ،فريق لمسة إبداع التطوعي والذين بذلوا ما بوسعهم لنجاح المبادرة.