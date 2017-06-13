 نائب أمير المنطقة الشرقية تطوير ميناء الملك عبدالعزيز ليتواكب مع خطط المملكة لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير المنطقة الشرقية تطوير ميناء الملك عبدالعزيز ليتواكب مع خطط المملكة لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية

نائب أمير المنطقة الشرقية تطوير ميناء الملك عبدالعزيز ليتواكب مع خطط المملكة لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم (الثلاثاء) مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم بن إبراهيم النعيم، ومنسوبي الميناء.

 

واطلع سموه في بداية اللقاء إلى إيجازٍ عن المشروعات التطويرية الجارية حالياً في الميناء، كما اطلع يحفظه الله على تقرير عن أعمال إدارة الميناء خلال العام الماضي.

 

مشيداً سموه يحفظه الله بالتطور الملحوظ الذي يشهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ، منوهاً يحفظه الله بضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير العمليات في الميناء ليتواكب مع خطط المملكة لتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، متمنياً سموه للعاملين في الميناء التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

 

ثم استلم سموه هديةً تذكارية من مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز.

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