مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الغذائية بمحافظة حضرموت في اليمن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي مديرية حورة ووادي العين بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية.

وأوضح مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي، أنه سيستفيد من المساعدات الغذائية أكثر من 18 ألف فرد.

ويأتي المشروع ضمن السلال الغذائية المخصصة لمحافظة حضرموت والبالغة 50 ألف سلة ويستفيد منها 300 ألف فرد.

