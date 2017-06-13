أسرة بريطانية تحفظ القرآن عبر منصة خيركم .. وتشكر المملكة على جهودها

(جهود المملكة في تعليم ونشر القران يعجز القلم عن كتابها أو وصفها ولو كنت شاعرة لقلت شعرا) بهذه الكلمات عبرت سيدة بريطانية مسلمة تحفظ القرآن برفقة زوجها وأبنائها الخمسة عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد والذي تشرف عليه جمعية خيركم بجدة.

وأكد رب الاسرة السيد محمد مريدي حاج أنه وزوجته وابنائه الخمسة تعرفوا على منصة خيركم وعلى المقرئ عبدالرحمن مراد عن طريق أحد أقارب زوجته التي أهدتهم تطبيق اتلوها صح – احد تطبيقات خيركم – والذي يعلّم القرآن بعدة لغات وأكد أن ابنائه يسعدون كثيراً بوقت الحلقة مشيراً أنه حرص ووالدتهم على تحفيظهم القرآن الكريم حتى يحافظوا على هويتهم الاسلامية فكتاب الله خير ما يصونهم في بلاد الغرب ، مقدما شكره لجمعية خيركم لتسهيلها عملية حفظ القرآن ، وموضحاً أنه لا يستغرب ذلك كونها في بلاد الحرمين التي جعلت القرآن دستوراً لها.

وذكرت والدة الأبناء أن القران في حياة أسرتها بات كل شيء فهو الصديق والطبيب والحصين وأكدت أن ابنائها تأخروا في النطق ولكن استخدامها للقاعدة النورانية جعلها تتخطى هذه العقبة ، وتعليمهم لكتاب الله جعلهم منطلقين واكثر فصاحة حتى انهم بعد انضمامهم لمنصة خيركم باتوا يصححون التلاوة لجيرانهم وابنائهم على حد سواء.

من جهته أكد مدير عام جمعية خيركم الاستاذ صابر بامخرمه أن منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد اطلقتها الجمعية لكل الفئات للرجال وللنساء وللأطفال وكذلك لذوي الإعاقة ، ومن خلالها يتم تسجيل التلاوة مباشرة وإرسالها إلى المعلمين المتخصصين لتصحيحها وتقييمها وتحديد مواطن الخطأ وتحديد مستوى التجويد ، كما تتيح هذه المنصة إنشاء مجموعات تنافسية لحفظ القرآن الكريم بين أفراد الأسرة الواحدة أو الأصدقاء ، ويستفيد منها المسلمون في شتى بقاع العالم كونها متوفرة بعدة لغات.