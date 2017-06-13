لجنة تنظيم العمل في الحرم القديم والتوسعة الأولى تواصل مهامها في تنظيم حركة الزائرين والمصلين

استمراراً لمنظومة الخدمات والجهود التي تقوم بها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم أعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك ، تواصل لجنة تنظيم العمل في الحرم القديم والتوسعة الأولى للمسجد النبوي مهام أعمالها في الاشراف على تنظيم حركة الزائرين في أروقة الحرم القديم والتوسعة الأولى وتيسير الحشود أثناء تزايد الأعداد والتأكد من ضوابط السلامة الواجب إتباعها في عمليات التنظيم والإشراف على القائمين على سُفر الإفطار وذلك بتوجيه ومتابعة فضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي .

وأوضح رئيس اللجنة الأستاذ نايف بن فراج القرافي أن اللجنة تُعنى بالإشراف على آلية الأعمال داخل الحرم القديم والتوسعة الأولى وإرشاد المصلين والمعتمرين وتسهيل وصولهم للصلاة في الروضة الشريفة وعموم الحركة داخلها ، كما تعمل اللجنة على متابعة انسيابية الممرات والمساندة بما يتطلب للمحافظة على جهود القائمين عليها وعدم السماح بالجلوس أو الصلاة فيها ، ليصل الجميع لأماكن الصلاة بيسر وسهولة.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفضيلة الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي في كل ما فيه خدمة المسجد النبوي والحرص على راحة الزائرين والمصلين وتوفير جميع سبل الراحة لهم لتأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة ، وذلك في ظل التوجيهات الكريمة من لدن القيادة الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنوة وسمو نائبه – حفظهم الله