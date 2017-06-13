 بعد قرار المقاطعة .. رجل أعمال قطري يجلب 4 الاف بقرة على طائرات لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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بعد قرار المقاطعة .. رجل أعمال قطري يجلب 4 الاف بقرة على طائرات لبلاده

بعد قرار المقاطعة .. رجل أعمال قطري يجلب 4 الاف بقرة على طائرات لبلاده
المناطق- متابعات

قرر رجل الأعمال القطري معتز الخياط شراء 4 آلاف بقرة هولندية من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وإحضارها لقطر على متن طائرات في رجلات جوية ، وذلك من أجل إنتاج الحليب ومشتقاته الخاصة في البلاد.

وحسب وكالة “بلومبيرج” الإخبارية فإن الخياط قرر أنه لإيصال 4 الاف بقرة بوزن 600 كجم لكل واحدة منها ، يجب تنفيذ حوالي 60 رحلة جوية ، وكان من المقرر أن يقوم بإحضارها بحرا قبل قرار المقاطعة الخليجية لدولة قطر.

وقال الخياط بأن شركته سوف تبدأ في إنتاج منظم للحليب أواخر يونيو الجاري ، وسوف تغطي نحو ثلث الطلب القطري من الألبان ومشتقاتها .

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