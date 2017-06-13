 الداخلية : استشهاد جندي إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الداير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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الداخلية : استشهاد جندي إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الداير

الداخلية : استشهاد جندي إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الداير
المناطق- واس

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1438/9/18هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع الداير بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم أرضي مما نتج عنه استشهاد الجندي أول / متعب علي سعيد القحطاني، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.
وقد باشرت الجهات المختصة بحرس الحدود التحقيق في ذلك بالتنسيق مع سلاح المهندسين . والله ولي التوفيق .

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