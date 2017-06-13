أندية “تعليم القصيم” تكثف حملات “التثقيف الوطني”

فعلت أندية الحي والأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، عبر 27 ناديًا حملات التثقيف الوطني للطلاب والطالبات ومرتادي تلك الأندية ضمن المسارات الرئيسية التي تنتهجها الأندية “الترفيهي، السياحي، الوظيفي، التقني، التطوعي”.

فقد عملت أندية الأحياء والأندية الموسمي في قطاعي “البنين والبنات”، على تقديم برامج ومناشط وفعاليات نوعية، ذات طابع وطني، بقوالب مختلفة ومتنوعة وجاذبة، لتسهم في غرس وتكريس القيم الوطنية النبيلة في نفوس الناشئة، وتعزز الانتماء إلى الوطن، وتبني الحاضر، وتصنع المستقبل الواعد، وتحقق المواطنة الصالحة لدى الطلاب والطالبات ليسهموا في خدمة الدين والمليك والوطن.

حيث أطلق نادي مدرسة الحي بابتدائية عمير بن سعد بالبدائع دوري “حماة الوطن” لكرة القدم، كما فعل ضمن المسار الثقافي مسابقة “حماة الموطن” هدفت لتبيان أهمية الوحدة الوطنية وحب الوطن وفضيلة الدفاع عن أرضه ومقدسات ومكتسباته، كما أن نادي الحي بمدرسة محمد الفاتح في مدينة بريدة قد أطلق دوري “وطننا أمانة” لكرة القدم وجاءت فعاليات نادي الحي بثانوية الملك فيصل ببريدة تحت شعار “تلاحم وطن” لترسم أبهى الصور وأسمى المعاني الوطنية في محضن تربوي كبير, فيما أدرجت برامج نادي موسى بن نصير بقبة تحت شعار “ولائي لله ثم لمليكي ووطني” لتعزز القيم الإسلامية والوطنية.

وقد قدم نادي الصفراء ببريدة برنامج “الأمن الفكري”، الذي يهدف لمحاربة الإرهاب والأفكار الموصلة له، إلى جانب “وطننا أمانة” أوضحت فيه أدوار الناشئة في الدفاع عن الوطن من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، كما فعلت في مجمع الأمير سلطان التعليمي في بريدة حملة “وطن بلا مخالف” استعرضت أهدافها وأهميتها، كما كان لنادي أحمد بن حنبل تفعيل لذات الحملة إلى جانب برنامج “مرابطون”، الذي أوضح الدور الكبير الذي يقوم به جنودنا البواسل المرابطون على الحدود ومشاعرالأبناء تجاههم ، وقد سلط المعرض “الوطني” في نادي إمباري الضوء على انجازات رجال الوطن .

وفي أندية البنات فقد فعل نادي المتوسطة الـ52 الموسمي ضمن المسار السياحي ببرنامج “عيش السعودية” إلى جانب برنامج “وطني في قلبي” فضلاً عن وضع لوحة جدارية داخل أرقة النادي دونت خلالها الطالبات عن مكنون قلوبهن من محبتهن للوطن وقيادته واعتزازهن بالهوية الوطنية، ونفذت لوحة مماثلة في نادي عقلة الصقور الموسمي تحت شعار “معًا ضد الإرهاب والفكر الضال”.

من جانبها أشادت رئيسة الفريق التنفيذي للأندية الموسمية مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم القصيم صفية الحربي بتميزة البرامج المنفذة في الأندية الموسمية، مشيرة إلى أنها تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتشبع رغباتهم، وتسهم في إكتشاف مواهبهم وصقلها، وتعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنعكس بشكل إيجابي على المجتمع وتعزز من الاعتزاز بالذات والانتماء الوطني.

وأشادت الحربي بجهود القائمين على تلك الأندية في قطاعي البنين والبنات، مثمنة عملهم الدؤوب والمخلص نحو بلوغ آفاق التميز والإبداع ببرامج نوعية اتسمت بالجاذبية والتشويق لتكون هذه الأندية محاضن تربوية مميزة.