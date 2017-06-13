 أمير جازان يصدر قرارات بتكليف عدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يصدر قرارات بتكليف عدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة

أمير جازان يصدر قرارات بتكليف عدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة
المناطق- امل بهكلي
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان عددا من اقرارات الإدارية تقضي بتكليف عددا من مدراء الإدارات بديوان الامارة ، أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة أ.ياسين بن أحمد القاسم  ، مبينا بأن المكلفين هم:

-الموظف علي بن محمد الدريبي للعمل (مديراً لمركز الإتصالات الإدارية )
-الموظف إدريس بن أحمد الأعرج للعمل (مديراً لمركز الوثائق والمحفوظات)
-الموظف وليد بن محمد الحكمي للعمل ( بإدارة المتابعة ).

من جانبهم، أعرب المكلفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من سمو أمير المنطقة، سائلين الله عز وجل أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر لتقديم كافة الخدمات لموظفي ديوان الامارة وللمواطنين والمقيمين.

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