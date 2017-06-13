الفيصل يشارك القائمين بخدمة المعتمرين الإفطار.. ويؤكد المملكة لم تمنع مسلما من دخول المسجد الحرام

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن المملكة العربية السعودية لم تمنع مسلماً من دخول المسجد الحرام وأداء العبادات، بل إنها تحرص على تقديم كل الخدمات والتسهيلات لقاصدي هذه البقعة المقدسة.

وقال الأمير خالد الفيصل بعد أن شارك رجال الأمن والمشاركين من الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، طعام الإفطار في المسجد الحرام ” أقوم بهذه الجولة السنوية بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وأرجو من الله أن يديم نعمة الإسلام والإستقرار” ، مضيفاً:” أود أن اشكر جميع من يقدم الخدمه في هذا المكان المقدس للمعتمرين والمصلين، والطائفين، والساعين، لحمايتهم من كل ضرر بعون الله”.

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه يجب علينا أن نقول للمحسن أحسنت، مقدماً شكره لكل من قام بدوره ومن بينهم قوات الأمن التي تحرس هذا المكان وتقدم كامل الخدمات الأمنيه لقاصديه، كذلك شكر سموه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين القائمة على إدارة المسجد الحرام واصفاً طريقة الإدارة بـ”المميزة”.

وأبان سموه أن المسجد الحرام يستقبل خلال شهر رمضان في كل فرض حوالي ٢.٥ مليون مصل، في طمئنينه وسكينه، منوهاً إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله اولا،ً ثم جهود رجال الأمن والجهات ذات العلاقه، كما خص الشباب المتطوعين بالشكر نظير اسهاماتهم في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وختم بالقول ” أسأل الله أن يتقبل صلاة ودعاء، وعمرة كل من قصد بيته العتيق ”

هذا وقد اطلع أمير منطقة مكة المكرمة قبل الإفطار على بعض الخطط والتجهيزات الأمنية المستخدمة في شهر رمضان، كما استمع سموه إلى شرح عن خطط الجهات ذات العلاقة فيما يخص العشر الأواخر من رمضان.

حضر الإفطار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة المشايخ، والقيادات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط بالمسجد الحرام.