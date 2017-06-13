نائب أمير عسير يشارك المرابطين إفطارهم على الحدود الجنوبية بظهران الجنوب

نقل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ، – حفظهم الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطين على الشريط الحدودي بمحافظة ظهران الجنوب.

مؤكداً سموه أن الجميع صغيراً كان أم كبيراً يبتهلون إلى الله في كل وقت لنصرة الحق ورفع راية لا إله إلا الله والوقوف مع المظلوم

وعند وصول سموه لمقر قيادة قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب، قدم قائد القطاع العقيد خميس الزهراني شرح تفصيلياً عن الإيجاز اليومي للمهام التي يقوم بها القطاع .

بعد ذلك ، شارك سمو نائب أمير منطقة عسير ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطين طعام الإفطار ، وصلاة المغرب ، في إحدى النقاط الحدودية المتقدمة ، فيما اطلع على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لحرس الحدود ، ودعمه بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة ، وشاهد سموه عرضًا للمهارات العسكرية والأمنية لرجال حرس الحدود، وعملية فرضية لكمائن رصد المتسللين والمهربين.

وفي نهاية الزيارة قدم قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سفر الغامدي شكره وتقديره لسموه نائب أمير منطقة عسير على مشاركته للمرابطين طعام الإفطار وكلماته التي لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لدى ضباط وأفراد حرس الحدود

رافق سموه في الزيارة قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن عبدالله بن صالح القفاري ووكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الحريش ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي ومحافظ محافظة ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح.