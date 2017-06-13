أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، – حفظهم الله – إلى ضباط وأفراد حرس الحدود، المرابطين على الشريط الحدودي في منطقة الحدود الشمالية ، وذلك خلال جولة سموه الميدانية عصر اليوم .

‏ýوشارك سموه ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطين طعام الإفطار، وصلاة المغرب، في إحدى النقاط الحدودية ، فيما اطلع على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لحرس الحدود، كما اطلع سموه على الامكانات الفنية المتوفرة في مركز القيادة والسيطرة, حيث قدم لسموه قائد حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية شرحا عن دعم القوة بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

‏ý‏ýوفِي ختام الجولة، نوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعيًا الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم، ، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.