 أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار نائب أمير عسير يشارك المرابطين إفطارهم على الحدود الجنوبية بظهران الجنوب الفيصل يشارك القائمين بخدمة المعتمرين الإفطار.. ويؤكد المملكة لم تمنع مسلما من دخول المسجد الحرام أمير جازان يصدر قرارات بتكليف عدد من مدراء الإدارات بديوان الإمارة أندية “تعليم القصيم” تكثف حملات “التثقيف الوطني” “محفزات التوطين ” ترفع سعودة الوظائف إلى 70% في مستشفى الملك عبد الله الجامعي بحلول 2020 الداخلية : استشهاد جندي إثر انفجار لغم أرضي بقطاع الداير برامج وخطط بحثية بجامعة نجران لمحاربة الأفكار الضالة وترسيخ الوطنية إبتداءً من الموسم المقبل.. السماح للأندية بالتعاقد مع “حارس أجنبي” بعد قرار المقاطعة .. رجل أعمال قطري يجلب 4 الاف بقرة على طائرات لبلاده صحة تبوك تحدد المراكز الصحية المناوبة بالعيد لجنة تنظيم العمل في الحرم القديم والتوسعة الأولى تواصل مهامها في تنظيم حركة الزائرين والمصلين

أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار

أمير الحدود الشمالية يشارك رجال حرس الحدود طعام الإفطار
المناطق- الحدود الشمالية

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، – حفظهم الله – إلى ضباط وأفراد حرس الحدود، المرابطين على الشريط الحدودي في منطقة الحدود الشمالية ، وذلك خلال جولة سموه الميدانية عصر اليوم .
‏ýوشارك سموه ضباط وأفراد حرس الحدود المرابطين طعام الإفطار، وصلاة المغرب، في إحدى النقاط الحدودية ، فيما اطلع على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لحرس الحدود، كما اطلع سموه على الامكانات الفنية المتوفرة في مركز القيادة والسيطرة, حيث قدم لسموه قائد حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية شرحا عن دعم القوة بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.
‏ý‏ýوفِي ختام الجولة، نوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ببسالة وشجاعة رجال حرس الحدود، وكفاءة منسوبي القوات العسكرية المرابطة على الحدود، التي كان ومازال لأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة الفضل بعد الله في دحر العدو، دفاعاً عن الدين ثم الوطن، وردع كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد، داعيًا الله أن يحفظهم وينصرهم ويثبت أقدامهم، ، ويديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>