“اتمام” يكمل اعتماد 23 مخططاً لمشاريع اسكانية في 8 مناطق

أكمل مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد ثلاثة وعشرين مخططاً لمشاريع عقارية تمثل المرحلة الأولى والثانية لمخططات مشاريع وزارة الإسكان بمساحة إجمالية تقدر بأربعين مليون متر مربع في عدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وكذلك اعتماد مشروع تطوير شامل للقطاع الخاص بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض بمساحة 150000م2.

وأوضح المشرف العام على مركز “إتمام” محمد بن سعود الغزواني أن العمل يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين وزارة الإسكان ممثلاً في “إتمام” ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة تخطيط المدن بالوزارة والأمانات التابعة لها في مختلف المناطق، حيث أنهت إجراءات الاعتماد في وقت قياسي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد لتلك المخططات، مبيّناً أن المشاريع توزعت على (مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – المنطقة الشرقية – عسير – جازان – الباحة – تبوك).

وأشار الغزواني إلى التكامل المثمر بين شركاء مركز “إتمام” من مختلف الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاءه وتذليل كافة العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة، لما في ذلك من تأثير مباشر في توفير السكن للمواطنين وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

ونوّه الغزواني إلى أن اعتماد هذه المخططات سيضيف ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف وحدة سكنية، ستسهم في تلبية احتياج المواطنين في عدد من مناطق المملكة وتحفيز العملية التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفير خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة للمواطنين، كما أن المركز يعمل حالياً على انهاء إجراءات اعتماد سبعة عشر مخططا لمشاريع اسكانية في محافظات جدة، القنفذة، الليث، القوز، الخفجي، وعدد من محافظات ومراكز منطقة عسير والمدينة المنورة.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين “اتمام” يقدّم خدمات عدة من خلال بوابة موحدة للمطورين من أبرزها اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي، اعتماد مخططات التطوير الشامل، إصدار رخص البناء، إصدار شهادات إتمام البناء، ترخيص بيع الوحدات العقارية على الخارطة، ترخيص تطوير الأراضي على الخارطة، الترخيص لتسويق مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة خارج السعودية، الترخيص لعرض مشاريع البيع على الخارطة داخل السعودية للمشاريع القائمة خارج السعودية، إصدار شهادات تسجيل جمعية اتحاد الملاك، طلبات الاستثناءات، طلب تسجيل اتحاد الملاك، تسجيل الأراضي البيضاء، ومتطلبات السلامة والدفاع المدني، وكذلك طلبات الشراكة مع وزارة الإسكان على أراضي المطورين، ويجري العمل حالياً على التوسّع في فروعه لتمتد إلى جميع مناطق المملكة لتصبح إلى جانب الفروع الحالية التي تشمل الرياض وجدة والدمام.