استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد بن عبدالله المنصور ، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفايزية محمد بن عبدالعزيز الفوزان ، وأعضاء اللجنة الذي قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن نشاط اللجنة للعام 1437هـ ، متضمناً ما قامت به من برامج اجتماعية .
ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الموفقة التي شاهدها في تقرير لجنة التنمية بحي الفايزية ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم.
أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالفايزية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد بن عبدالله المنصور ، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفايزية محمد بن عبدالعزيز الفوزان ، وأعضاء اللجنة الذي قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن نشاط اللجنة للعام 1437هـ ، متضمناً ما قامت به من برامج اجتماعية .
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