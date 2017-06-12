 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالفايزية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالفايزية

أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالفايزية
المناطق- بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد بن عبدالله المنصور ، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفايزية محمد بن عبدالعزيز الفوزان ، وأعضاء اللجنة الذي قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن نشاط اللجنة للعام 1437هـ ، متضمناً ما قامت به من برامج اجتماعية .
ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الموفقة التي شاهدها في تقرير لجنة التنمية بحي الفايزية ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم.

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