أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية بالفايزية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الإمارة اليوم ، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم تركي بن عبدالرحمن المانع ، ومساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة خالد بن عبدالله المنصور ، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفايزية محمد بن عبدالعزيز الفوزان ، وأعضاء اللجنة الذي قدموا للسلام على سموه ، وتسليمه تقريراً عن نشاط اللجنة للعام 1437هـ ، متضمناً ما قامت به من برامج اجتماعية .

ورحب سمو أمير المنطقة بهم ، وشكرهم على جهودهم الموفقة التي شاهدها في تقرير لجنة التنمية بحي الفايزية ، متمنياً لهم التوفيق في مجال عملهم.