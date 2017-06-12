 نائب أمير القصيم يؤكد على دور المحافظين بمضاعفة الجهد لخدمة المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم يؤكد على دور المحافظين بمضاعفة الجهد لخدمة المواطنين

نائب أمير القصيم يؤكد على دور المحافظين بمضاعفة الجهد لخدمة المواطنين
المناطق- بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، على دور محافظي المحافظات بمضاعفة الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة ، مثنياً سموه على الجهود المبذولة في هذا المجال وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ، منوهاً بما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام من لدن سمو أمير منطقة القصيم متمنياً التوفيق للجميع.
جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، محافظ الشماسيةفهد بن راضي الراضي ، يرافقه عدد من أهالي المحافظة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة.
من جانبه ، عبر محافظ وأهالي الشماسية عن بالغ شكرهم وتقديرهم على استقبال سمو نائب أمير المنطقة لهم ، مثمنين الدعم والرعاية التي تحظى بها المحافظة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

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