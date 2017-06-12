 المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي الخامس والعشرون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي الخامس والعشرون

المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي الخامس والعشرون
المناطق- عسير

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش  المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة ومنها :
– زيارة المجلس لعدد من الإدارات الحكومية لبحث كثير من القضايا التي تتطلب التنسيق بين المجلس وعدد من الجهات الخدمية .
– إقرار المواضيع التي نوقشت في ورشة العمل السابقة.
– عرض الدليل التنظيمي لعمل المجالس البلدية
– مناقشة تقرير زياترات الفروع
– تم نقاش المقترحات المقدمه من اعضاء المجلس العضو احمد مهدي والعضو احمد علي والعضو جابر الحمادي وتم إتخاذ التوصيات المناسبة  حيالها
– عرض التقرير الخاص بتوزيع كميات اعادة السفلته لعدد من الاحياء والمراكز بمعايير تراعي الكثافه السكانيه والحركة المروريه  وحالة الطريق

– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها

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