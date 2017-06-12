المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير يعقد اجتماعه العادي الخامس والعشرون

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير اجتماعه العادي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس لواء م/ محمد بن سعيد آل بريق وقد ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة ومنها :

– زيارة المجلس لعدد من الإدارات الحكومية لبحث كثير من القضايا التي تتطلب التنسيق بين المجلس وعدد من الجهات الخدمية .

– إقرار المواضيع التي نوقشت في ورشة العمل السابقة.

– عرض الدليل التنظيمي لعمل المجالس البلدية

– مناقشة تقرير زياترات الفروع

– تم نقاش المقترحات المقدمه من اعضاء المجلس العضو احمد مهدي والعضو احمد علي والعضو جابر الحمادي وتم إتخاذ التوصيات المناسبة حيالها

– عرض التقرير الخاص بتوزيع كميات اعادة السفلته لعدد من الاحياء والمراكز بمعايير تراعي الكثافه السكانيه والحركة المروريه وحالة الطريق

– كما قام المجلس بدراسة عدد من المواضيع الأخرى وإحالتها للجان المختصة لاستكمال دراستها وعرضها على المجلس للتوجيه حيالها