السجن 14 سنة لمواطن صور ثكنات عسكرية وأيد عمليات إرهابية

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، على مواطن بالسجن 14 سنة مع المنع من السفر، بعد أن ثبت للمحكمة تأييده لعمليات إرهابية نفذت داخل المملكة، واستباحته لدماء كل من يقيم فيها من غير المسلمين، وتخزينه في جهازه الجوال لعدد من الصور لثكنات عسكرية وكتابته عدة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن مبايعة لزعيم تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي وحث متابعيه على مبايعته ونصرته.

وذكر نص الحكم الابتدائي الذي صدر يوم أمس بحق متهم ( مواطن ) في انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكام هذه البلاد ورجال أمنها وخلعة البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد، ومبايعته لزعيم تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي ،وتأييده لإحدى العمليات الإرهابية التي نفذها أحد أعضاء ذلك التنظيم داخل المملكة ، واستباحته لدماء كل من يقيم على أرض المملكة ممن يدين بغير الإسلام ، كما ثبت أدانته في إعداده وإرسال وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام من خلال تخزينه في جهازه الجوال لعدد من الصور لثكنات عسكرية داخل المملكة ، وكتابته عدة تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن مبايعة لزعيم تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي وحث متابعيه على مبايعته ونصرته ، كما تتضمن تمجيداً لأحدى العمليات الإرهابية التي نفذها أحد المنتمين لذلك التنظيم داخل المملكة ، واستقباله عن طريق حسابه في تويتر طلبات من متابعيه لمساعدتهم على الخروج إلى سوريا للقتال ،

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحق المدعى عليه بسجنه أربعة عشر سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، وإغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. بالإضافة إلى المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته.