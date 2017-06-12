القبض على محام لنشره محتويات تتضمن تحريضاً على كراهية نظام الحكم

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بالبحرين أنه في إطار رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي متضمنا الإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية، فقد تم القبض على أحد المحامين وذلك بعد نشره محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي ، تتضمن تحريضاً على كراهية نظام الحكم في مملكة البحرين وعددا من المخالفات الأخرى والتي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها بتاريخ 8 يونيو الجاري أنه من منطلق الحقوق السيادية لمملكة البحرين ، فإن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة ، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني إلى أنه جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.