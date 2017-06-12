 الأمير منصور بن مقرن يدشن 57 برنامجا صيفيا بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 18 رمضان 1438 هجريا, الموافق 13 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير منصور بن مقرن يدشن 57 برنامجا صيفيا بتعليم عسير

الأمير منصور بن مقرن يدشن 57 برنامجا صيفيا بتعليم عسير
المناطق _عسير

دشن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، مساء أمس 57 برنامجا صيفيا في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، تحت شعار ” إجازتي أبهى ” ، وذلك بحضور معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ، وقيادات التعليم .

 

  وفور وصول سموه دشن معرض ابن البواب العاشر للخط العربي ، كما اطلع على العروض الطلابية لرياضة ” التايكوندو ” ، ومناشط الكشافة ، عقب ذلك بدأت مسيرة الأندية الموسمية ومراكز الأحياء في كافة قطاعات المنطقة ، وسط إعلان سمو نائب أمير المنطقة انطلاق بطولة سموه لكرة القدم الصيفية .

  من جهته أكد المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، في كلمة له ، أن الإدارة العامة تكرس جهودها لبناء شخصيات الطلاب والطالبات ، وتنمية المواطنة لديهم ، لافتاً إلى أن عدد الأندية الموسمية ومراكز الأحياء تبلغ 36 ناديا ، وتستهدف أكثر من 20 ألف طالب  وطالبة ، من بينهم أبناء وبنات الزوار والمصطافين ، في إطار مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية 2017م .

  وأضاف آل كركمان : أن برنامج “إجازتي أبهي ” يعنى بتقديم فعاليات وأنشطة ترفيهية خلال الإجازة الصيفية، وفقاً لخمسة اتجاهات تنموية رئيسة تشمل  “الترفيه، والتوظيف، والسياحة، والتطوع، والتقنية” وذلك بأساليب جاذبة ومشوقة، تناسب ميول الطلاب والطالبات ، فيما رفع شكره وتقديره لسمو الأمير منصور بن مقرن لقاء دعم ورعاية سموه لبرامج ومناشط التعليم .

   تلا ذلك قصيدة وطنية للطالب مالك الحكمي ، وعرض مرئي عن مناشط “إجازتي أبهى “، وأوبريت وطني ، ولوحة إنشادية ، واستعراض مناشط نادي السياحة والترفيه ، تخلله تقديم هدية لراعي الحفل .

 وفي الختام التقى سمو نائب أمير عسير مديري الأندية الموسمية ومراكز الأحياء ، وحثهم على مضاعفة  الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة ، فيما ثمن سموه جهود القائمين على التعليم في المنطقة .

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