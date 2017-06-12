 العبادي: ينتقد معارضي تقارب العراق بالدول العربية ويؤكد زيارتي للمملكة ليس لها علاقة بقطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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العبادي: ينتقد معارضي تقارب العراق بالدول العربية ويؤكد زيارتي للمملكة ليس لها علاقة بقطر

العبادي: ينتقد معارضي تقارب العراق بالدول العربية ويؤكد زيارتي للمملكة ليس لها علاقة بقطر
المناطق _بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بأن زيارته المرتقبة للمملكة ليس لها علاقة بالأزمة الخليجية، فيما انتقد أصواتاً داخلية وخارجية لمحاولتها عرقلة تقارب العراق مع الدول المجاورة .
وأوضح العبادي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم بأنه لديه دعوة من المملكة منذ سنة ونصف تقريبا، وتم التمهيد لها من خلال زيارة المسؤولين السعوديين لبغداد, مؤكدا أنها ليس لها علاقة بالأزمة بالخليجية.
وأضاف العبادي: “عندما نحاول التقدم خطوة للتقارب مع دول الجوار, هناك أصوات داخلية وخارجية تحاول عرقلة هذا التقارب”.
وكانت مصادر عراقية أكدت بأن العبادي سيزور غدا الأربعاء المملكة في زيارة رسمية.

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