 نائب أمير منطقة عسير يزور مخيم زكاة الفطر بأبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة عسير يزور مخيم زكاة الفطر بأبها

نائب أمير منطقة عسير يزور مخيم زكاة الفطر بأبها
المناطق _عسير

زار صاحب السمو الملكي  الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ليلة أمس مخيم مشروع زكاة الفطر الذي تقيمه جمعية البر بأبها وكان في استقبال سموه بدى وصوله المخيم أمين عام الجمعية فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية وعددا من الاهالي . 

واطلع سموه على سير العمل بمشروع زكاة الفطر وطريقة جمع الزكاة وآلية العمل في المشروع , كما وقف سموه على الجهود التي يقدمها منسوبي الجمعية والتي أبرزت الجانب الخيري في الشهر الفضيل .

 كما قدم سمو نائب أمير منطقة عسير شكره وتقديره للقائمين على هذا المشروع المبارك وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس الإدارة وفضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الأمين العام للجمعية وكافة منسوبيها.

وتمنى سموه للجميع التوفيق و السداد سائلا الله أن يكتب جهود القائمين على ذلك في موازين أعمالهم و خصوصا أننا نعيش ليالي فضيلة من شهر رمضان المبارك .

وقدم أمين عام جمعية البر بأبها شكره لسمو الأمير على اهتمامه و حرصه على نجاح المشاريع الخيرية من خلال متابعته المستمرة للأعمال التطويرية والتي تهدف للارتقاء بالعمل الخيري بكافة أشكاله إضافة إلى رفع من مستوى الخدمات المقدمة للمحتاجين ومنها مشروع زكاة الفطر.

مؤكداً أن الجمعيات الخيرية تحظى برعاية ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ولي ولي العهد وسمو أمير المنطقة و نائبه – حفظهم الله –  مشيراً إلى أن عمل الخير مطلب أساسي وخصوصا في هذا الشهر المبارك الذي حثنا ديننا الإسلامي على بذل العطاء فيه .

 

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