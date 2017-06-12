اليوفي بطلاً للدورة الرمضانية الرياضية الثالثة بتنمية الكامل

في مساء بهيج واحتفالية رائعة تحت رعاية محافظ محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عايد بن محمد المدرع القحطاني وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة أُختتمت البطولة الرياضية الرمضانية الثالثة التي تنظمها لجنة التنمية الأهلية ، حيث بدأ الحفل الخطابي الذي قدمه الإعلامي القدير يوسف السلمي بآيات من كتاب الله الكريم تلاها الشبل / زياد صالح السلمي

ثم كلمة عضو مجلس التنمية الشيخ حامد بن نفيع السلمي.

عقبها كلمة راعي الحفل شكر فيها جميع أعضاء لجنة التنمية على التنظيم الرائع لهذه الدورة التي تنظمها اللجنة في عامها الثالث وشكر الداعمين وجميع رؤساء الدوائر الحكومية ومؤسسة البيرق وهنأ الفريق الفائز بالبطولة متمنياً للجميع دوام التوفيق.

ثم انطلقت المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي الترجي و اليوفي ولتي قادها تحكيميًا الأستاذ صافي السلمي ، حيث انتهى الشوط الأول بفوز فريقي اليوفي 1/2 سجل لليوفي خالد خضر السلمي ثم عادل فريق الترجي عن طريق اللاعب أحمد عاطي السلمي ليعود اليوفي للتقدم عن طريق اللاعب مراد عبدالناصر ليطلق بعدها نهاية الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني تقاسم الفريقان الهجمات من كلا الفريقين دون إحراز اهداف لاي منهما.

ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز فريق اليوفي بنتيجة 1-2 .

عقب ذلك سلم المحافظـ الدروع التذكارية والجوائز والهدايا وتسليم الميداليات والكأس لفريق اليوفي والميداليات الفضية لفريق الترجي.

ثم بعد ذلك تكريم الجهات المشاركة وهي :

مركز شرطة الكامل ومكتب التعليم بمحافظة الكامل و بلدية محافظة الكامل و جامعة جدة فرع الكامل وجمعية الهلال الاحمر السعودي وللجهات الداعمة للبطولة وهم : مؤسسة عمر مطلق السلمي ومؤسسة عبدالعزيز محسن السلمي ومؤسسة طلال بديوي السلمي ومجمع الفلاح التجاري، والرعاة الإعلاميين المشاركة في البطولة علما أنه شهد اللقاء حضور جماهيري كبير أشعل روح الحماس بين الفريقين وأضاف جمالية لختام البطولة .

هذا وقد حصل اللاعب محمد عتيق السلمي على جائزة هداف البطولة، كما حصل اللاعب خالد خضر السلمي على جائزة أفضل لاعب ، أما جائزة أفضل حارس في البطولة فكانت من نصيب اللاعب أسعد خلف السلمي .

وعقب تسليم الجوائز صرح رئيس فريق اليوفي الأساذ عماد خليفه السلمي قائلاً اشكر اللجنة المنظمة على حسن التنظيم والاستقبال، كما شكر محافظ المحافظة على رعايته لختام البطولة ، مهنئاً جميع أعضاء الفريق من إداريين والاعبين بهذا الفوز المستحق نظير ما قدم فريقه من مستويات طوال فترة الدورة .

هذا وقد تحدث المشرف العام على المدينة الشبابية الأستاذ حامد سعيد هبيص المغيضي حيثُ قال نشكر سعادة محافظ محافظة الكامل على رعايته الكريمة لختام البطولة الرمضانية الثالثة ، وأشاد المغيظي بدعم وتوجيهات محافظ الكامل لاقامة مثل هذه البرامج كما اشاد المغيظي بتعاون اللجنة المنظمة وكافة الزملاء في اللجنة الاعلامية وحرصهم على اقامة هذا الكرنفال الجميل الرائع .

كما هنأ لمغيظي الفريق الفايز بالبطولة الرمضانية الثالثة لعام 1438هـ

وشكر المغيظي الرعاة الداعمين مؤسسة عمر مطلق السلمي ومؤسسة عبدالعزيز محسن السلمي ومؤسسة طلال بديوي السلمي ومجمع الفلاح التجاري على رعايتهم ودعمهم لبطولة الدورة الرمضانية الرياضية الثالثة لعام 1438هـ وطالب المغيظي بدعم رجال الاعمال للوقوف والدعم لمثل هذه البرامج الشبابية التي تعود على شباب المحافظة بكل خير

كما شكر المغيظي الرعاة الإعلاميين للبطولة