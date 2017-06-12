أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان تبرعه ب 2 مليون ريال وعن ابناءه ب 300 الف ريال في تدشين حملة “مشروع تفريج كربه” بجازان لإطلاق سجناء جازان .
فيما وصلت قيمة التبرعات الإجمالية الى مايقارب 7 ملايين ريال حتى الآن .
نائب أمير جازان يتبرع ب 2 مليون ريال لحملة تفريج كربة
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان تبرعه ب 2 مليون ريال وعن ابناءه ب 300 الف ريال في تدشين حملة “مشروع تفريج كربه” بجازان لإطلاق سجناء جازان .
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