 نائب أمير جازان يتبرع ب 2 مليون ريال لحملة تفريج كربة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير جازان يتبرع ب 2 مليون ريال لحملة تفريج كربة

نائب أمير جازان يتبرع ب 2 مليون ريال لحملة تفريج كربة
المناطق- جازان

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان تبرعه ب 2 مليون ريال وعن ابناءه ب 300 الف ريال في تدشين حملة “مشروع تفريج كربه” بجازان لإطلاق سجناء جازان .
فيما وصلت قيمة التبرعات الإجمالية الى مايقارب 7  ملايين ريال حتى الآن .

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