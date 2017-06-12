 صفقة سعودية أمريكية بأكثر من نصف مليون دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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صفقة سعودية أمريكية بأكثر من نصف مليون دولار

صفقة سعودية أمريكية بأكثر من نصف مليون دولار
المناطق-واشنطن

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على إتمام صفقة أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بـ “510” مليون دولار، وتشمل توريد ذخائر موجهة.

وأبرمت المملكة، في مايو الماضي، عقودا عسكرية مع الولايات المتحدة، بقيمة “110” مليارات دولار، أثناء زيارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” إلى الرياض.

وتشمل الاتفاقات الموقعة بين الرياض وواشنطن، صفقات عسكرية قيمتها “350” مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة.

وذكر بيان للخارجية الأميركية، في الشهر الماضي، أن التجهيزات والخدمات العسكرية التي ستحصل عليها السعودية، بموجب الاتفاقيات، ستضمن أمن السعودية والخليج، على المدى البعيد، في مواجهة التهديدات الإيرانية.

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