مصادر: قطر تغلق مصنعيها للهيليوم نتيجة لإغلاق الحدود معها

أكدت مصادر إعلامية أن قطر، أغلقت ثاني أكبر مصنع “للهيليوم” في العالم، بسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها عليها بعض الدول الخليجية والعربية.

وقال مسؤول في شركة قطر للبترول لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إنه تم إغلاق مصنعي الهيليوم اللذين تشغلهما “راس غاز” التابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة لأن المملكة أغلقت حدودها البرية مع قطر وهو ما منع الصادرات بطريق البر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين ما يقرب من ملياري قدم مكعبة قياسية سنويا من الهيليوم السائل ويمكنهما تلبية نحو “25%” من إجمالي الطلب العالمي على الهيليوم وفقا لموقع راس غاز على الإنترنت.

ويستخدم الهيليوم في تبريد الوحدات المغناطيسية الفائقة التوصيل في أجهزة التصوير بأشعة الرنين المغناطيسي ورفع المناطيد والتنفس عند الغوص في المياه العميقة والحفاظ على تبريد معدات الأقمار الصناعية، ويشتق الهيليوم من الغاز الطبيعي أثناء المعالجة.

وقطعت المملكة والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب قيامها بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.