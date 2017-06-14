وزير خارجية تركيا يزور قطر غدا

ذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية “مولود جاويش أوغلو” سيقوم بزيارة رسمية إلى قطر يوم غدٍ الأربعاء .

وقال البيان أن جاويش سوف يلتقي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الزيارة وسوف يستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية . وتابع البيان أن المفاوضات سوف تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاخيرة فى المنطقة.

وفى الوقت نفسه، قال الجيش التركي إنه أرسل وفدا من ثلاثة أعضاء هذا الأسبوع إلى قطر للقيام بجهود استطلاعية وتنسيقية قبل نشر قوات محتملة.