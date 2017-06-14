 وزير خارجية تركيا يزور قطر غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 19 رمضان 1438 هجريا, الموافق 14 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير خارجية تركيا يزور قطر غدا

وزير خارجية تركيا يزور قطر غدا
المناطق-الرياض

ذكر بيان لوزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية “مولود جاويش أوغلو” سيقوم بزيارة رسمية إلى قطر يوم غدٍ الأربعاء .

وقال البيان أن جاويش سوف يلتقي مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الزيارة وسوف يستقبله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية .  وتابع البيان أن المفاوضات سوف تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الاخيرة فى المنطقة.

وفى الوقت نفسه، قال الجيش التركي إنه أرسل وفدا من ثلاثة أعضاء هذا الأسبوع إلى قطر للقيام بجهود استطلاعية وتنسيقية قبل نشر قوات محتملة.

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